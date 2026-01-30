Afyonkarahisar\'da Çiftçilere Eğitim Verildi

Afyonkarahisar'da çitçilere 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi' verildi.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Köy ve beldelerde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında çiftçilere 'Yeni yönetmelik değişiklikleri, B-reçete sistemi uygulaması, bitki koruma ürünleri ve doğru uygulama yöntemleri, tarımsal üretim planlaması ve tarımsal desteklemeler konularında bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR