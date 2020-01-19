Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ali Çınar (46) idaresindeki 03 AAC 232 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Sülümenli beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından Çınar'ın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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