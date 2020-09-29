Afyonkarahisar'da fidanlıkta çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da fidanlıkta çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çam fidanlığında çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'da fidanlıkta çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çam fidanlığında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Alagöz köyü yakınlarındaki çam fidanlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu.

Köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Sandıklı, Alagöz, Yangın, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da fidanlıkta çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

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