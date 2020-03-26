Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri devriye sırasında hırsızlık zanlılarını yakaladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri gece devriyesi sırasında küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe jandarma ekipleri, Tınaztepe- Garipçe köyü arasındaki gece devriyesinde 2 kişinin 4 küçükbaş hayvanla hareket ettiğini gördü.

Ekipler, hırsızlık şüphesiyle hayvanlarla hareket eden D.K. ile F.Ç.'nin yanına giderek kontrolde bulundu.

Yapılan kontrolde küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin olmadığı ve hayvanların da İ.Ö. isimli bir vatandaşın ağılından çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, hayvanları da sahibi İ.Ö.'ye teslim etti.