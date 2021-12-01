AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Çınar ile otomobildeki Elmas Büke (20), Deniz Y. (15) ve minibüsteki yolculardan Cevriye Coşkun (49) yaralandı.

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