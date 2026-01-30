Afyonkarahisar\'da TARSİM Bilgilendirme Toplantısı

Afyonkarahisar'ın 6 ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yapıldı. Gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz TARSİM bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçelerimizde üreticilerimizle bir araya geldik. Toplantılarda yeni TARSİM uygulamaları, devlet destekli tarım sigortaları, hasar ihbarı ve eksper süreçleri, prim destekleri ile risklere karşı korunma konularında konu uzmanları tarafından bilgilendirme yapılarak üreticilerimizin soruları cevaplandı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR