Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 7 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından ilçede ve Tekin köyünde belirlenen 7 adrese düzenlediği operasyonda, belirli miktarlarda esrar, metamfetamin, 11 aparat ile biri kurusıkı 2 tabanca, 41 mermi ve dijital materyaller ele geçirdi.
Operasyonda, R.R.Y. ile A.A. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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