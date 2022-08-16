Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

16.08.2022 10:05
Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aldığı bir ihbar üzerine bir şahıs takibe aldı. E.T., isimli şahsı ilçe merkezinde durduran ekipler yaptıkları üst aramasında şahıstan 5.59 gram bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor Emirdağ kent ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor Emirdağ kent ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

Karahisar, Narkotik, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement