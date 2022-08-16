Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aldığı bir ihbar üzerine bir şahıs takibe aldı. E.T., isimli şahsı ilçe merkezinde durduran ekipler yaptıkları üst aramasında şahıstan 5.59 gram bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Narkotik, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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