Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli plaka takibinden yakalandı - Son Dakika
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Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli plaka takibinden yakalandı

07.04.2022 12:36
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli plaka takibinden yakalandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler (54) Plaka Tanıma Sistemi (PTS) takibiyle Karasu ilçesinde yakalandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler (54) Plaka Tanıma Sistemi (PTS) takibiyle Karasu ilçesinde yakalandı.

Olay, önceki gün Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. Nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler, yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler'i vurdu. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu.

?Olayın ardından kaçan Çetin Güler'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Güler'e saklanmasında ve kaçmasından yardım edebileceği değerlendirilen bir arkadaşının üzerinde yoğunlaştı. Bu kişinin aracı takibe alındı. PTS ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından aracın Karasu'ya doğru gittiğini belirleyen ekipler, önlem aldı. İlçe girişinde durdurulan araçtaki Çetin Güler ile yanındaki arkadaşı yakalanıp, gözaltına alındı.

Adapazarı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli plaka takibinden yakalandı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli plaka takibinden yakalandı
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Kemalpaşa, Hisarcık, Karasu, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli plaka takibinden yakalandı - Son Dakika


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