AGC Başkanı Taş, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AGC Başkanı Taş, Yılın Kareleri Oylamasında

AGC Başkanı Taş, Yılın Kareleri Oylamasında
23.01.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İdris Taş, 2025 yılına ait fotoğrafları değerlendirdi. Oylama 15 Şubat'a kadar sürüyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Taş, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin Sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karesini oyladı.

Taş, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

AGC Başkanı Taş, AA muhabirine, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, her karenin emek olduğunu söyledi.

"Yılın Kareleri"nin başarılı bir çalışma olduğunu anlatan Taş, "Her kare vizörden farklı bir bakış, kadraj, ışık, yansıma, toplumsal mesaj, kamu yararını gözeten kareler. Türk basını son zamanlarda dünyaya da rol model oluyor. Anadolu Ajansı da dünyanın her yerinde." diye konuştu.

Taş, Gazze'de çekilen fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini vurgulayarak, her karenin Gazze'deki yıkımı, yeme içme ve sağlık sorununu da gözler önüne serdiğini belirtti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerinin de AA'nın "Yılın Kareleri"nde fotoğraflarının yer almasından gurur duyduğunu anlatan Taş, AA'nın bu çalışmasıyla gazetecilerin emeklerini öne çıkarmasının kıymetli olduğunu anlattı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İdris Taş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGC Başkanı Taş, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı

09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 09:45:51. #7.11#
SON DAKİKA: AGC Başkanı Taş, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.