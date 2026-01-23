AGC Başkanı Taş, Yılın Kareleri Oylamasında

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Taş, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin Sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karesini oyladı.

Taş, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

AGC Başkanı Taş, AA muhabirine, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, her karenin emek olduğunu söyledi.

"Yılın Kareleri"nin başarılı bir çalışma olduğunu anlatan Taş, "Her kare vizörden farklı bir bakış, kadraj, ışık, yansıma, toplumsal mesaj, kamu yararını gözeten kareler. Türk basını son zamanlarda dünyaya da rol model oluyor. Anadolu Ajansı da dünyanın her yerinde." diye konuştu.

Taş, Gazze'de çekilen fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini vurgulayarak, her karenin Gazze'deki yıkımı, yeme içme ve sağlık sorununu da gözler önüne serdiğini belirtti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerinin de AA'nın "Yılın Kareleri"nde fotoğraflarının yer almasından gurur duyduğunu anlatan Taş, AA'nın bu çalışmasıyla gazetecilerin emeklerini öne çıkarmasının kıymetli olduğunu anlattı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.