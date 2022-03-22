Ağrı'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı

22.03.2022 11:15
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca "örgütlü olarak tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçları kapsamında Diyadin, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerindeki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişekler ile 255 bin lira, 500 bin lira değerinde 62 ziynet eşyası, 2 milyon 57 bin 700 lira tutarında 31 el senedi, 609 bin liralık 10 çek, 35 tapu senedi ile çok sayıda alacak verecek defteri, ajanda ve 17 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????

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Doğubeyazıt, Jandarma, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı - Son Dakika
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