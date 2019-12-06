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Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)
6 saat önce
VALİLİKTEN AÇIKLAMAAğrı Valiliği'nce Tutak ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ağrı Valiliği'nce Tutak ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde Tutak Soğukpınar köyünde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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