Son Dakika Haberleri: Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)
Son Dakika Güncel Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2) - Son Dakika

Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAğrı Valiliği'nce Tutak ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği'nce Tutak ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde Tutak Soğukpınar köyünde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Ağrı Valiliği, Jandarma, Tutak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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