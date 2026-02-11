Ağrı\'da Yoğun Kar Yolu Kapattı

AĞRI ile Doğubayazıt'ı birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda kaldı.

Kentte etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda onlarca araç mahsur kaldı. Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken TIR ve yolcu otobüsleri nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta ekiplerin yol açma çalışmalarını bekliyor.