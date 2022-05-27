AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM - Son Dakika
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AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM

27.05.2022 00:55

IĞDIR'da jandarma ve polis ekipleri Ağrı Dağı'nın 2 bin metre rakımından geçen karayolunu helikopterle denetledi.

IĞDIR'da jandarma ve polis ekipleri Ağrı Dağı'nın 2 bin metre rakımından geçen karayolunu helikopterle denetledi. Helikopterli ekibin kurallara uymadığını tespit ettiği sürücüler, uygulama noktalarında durduruldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri, ortak denetim gerçekleştirdi. Iğdır kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt karayolunda denetim için helikopterle havalanan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri bir bir tespit etti. Helikopterdeki denetim ekibinin anons ettiği araç sürücüleri uygulama noktasında durdurularak ceza kesildi.(DHA)

AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM
AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM
AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM
AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM

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Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen kara yolunda helikopterli denetim Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi Bolvadin'de emniyet ve jandarmadan ortak radar denetimi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM - Son Dakika
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