AĞRI DAĞI'NIN 2 BİN RAKIMINDAN GEÇEN KARAYOLUNDA HELİKOPTERLİ DENETİM

IĞDIR'da jandarma ve polis ekipleri Ağrı Dağı'nın 2 bin metre rakımından geçen karayolunu helikopterle denetledi. Helikopterli ekibin kurallara uymadığını tespit ettiği sürücüler, uygulama noktalarında durduruldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri, ortak denetim gerçekleştirdi. Iğdır kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt karayolunda denetim için helikopterle havalanan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri bir bir tespit etti. Helikopterdeki denetim ekibinin anons ettiği araç sürücüleri uygulama noktasında durdurularak ceza kesildi.(DHA)