Ahlat'ta Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle etkinlik yapıldı.



Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Bu yıl da 02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası nedeniyle Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı.



Ahlat Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri Karayolları Trafik Haftası sebebiyle ilçenin çeşitli noktalarına pankartlar ve afişler asarak vatandaşlar ve sürücülerin trafik konusunda bilinçlenmelerini sağlandı. Trafik ekipleri korona virüs (Covit-19) salgını sebebiyle tedbir amaçlı stant açmamalarına rağmen Karayolları Trafik Haftasını uygulama yaparak pankart ve afişlerle kutladılar. - BİTLİS