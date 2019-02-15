Ahlat'taki Aday Öğretmenler Yemekte Buluştu

Ahlat ilçesine atanan aday öğretmenler, belediyenin düzenlediği organizasyonla bir araya geldi.

Ahlat ilçesine atanan aday öğretmenler, belediyenin düzenlediği organizasyonla bir araya geldi.



İlçe merkezindeki bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, şube müdürleri ile aday öğretmenler katıldı.





Yemeğin ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Çoban, ilçenin genel tarihi hakkında bilgiler vererek, göreve yeni başlayan öğretmenlere başarı diledi.



Özden ise göreve yeni başlayan öğretmenlerin bu tür programlarla Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumların işleyişi hakkında bilgi edindiğini söyledi.

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