Son Dakika Haberleri: Ahmet Özen Gençleri Arkasına Aldı

Ahmet Özen Gençleri Arkasına Aldı

1 saat önce

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, İzmit'te gençlerle bir araya gelerek gençlerin sorunlarına dikkat çekti.

Ahmet Özen Gençleri Arkasına Aldı, System.String[]

Seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya gelen Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, gençlerin iş bulmakta ciddi sıkıntı çektiğinin altını çizdi. İşe başlama yaşı gelmemiş gençlerin de İzmit'te yapabileceği çok fazla bir şeyİ olmadığına değinen Özen; "Bugün siz gençlerin birçoğunun işsiz olduğunu biliyorum. Bunu sürekli olarak dillendiriyor ve yetkililerden çözüm üretmelerini bekliyorsunuz. Uğraşı bulamamak canınıza tak etmiş, haklısınız. Henüz geçim kaygısı olmayan gençlerimizin de bu şehirde yapabileceği sosyal-kültürel bir uğraşı alanı yok. Öyle projeler hazırladık ki, bizim dönemimizde hiçbir genç boşta kalmayacak. Genç kardeşlerimize istihdam alanları oluşturmanın yanında, gençlerin rahatça girebileceği sosyal tesisler, kütüphaneler, aktivite salonları inşa edeceğiz. Bizim dönemimiz, can sıkıntısının tarihe karışacağı bir süreç olacak " dedi. Gençlerin sorularına verdiği cevaplarla büyük beğeni toplayan Özen, program sonrasında gençlerle toplu halde selfie çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:36 Kaynak: Bültenler

İzmit, Saadet Partisi, Ahmet Özen, Güncel
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