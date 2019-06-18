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Ahşap eserler için çalışmalar başladı

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde sanatçılar çalışmalarına başladı.

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Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde sanatçılar çalışmalarına başladı.

The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi sloganı ile Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen festival, birbirinden güzel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından "The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi" sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Odunpazarı Meydanı'nda devam ediyor. Festivale katılan sanatçılar çalışmalarına başladı. Testere ve tokmak seslerinin yükseldiği çadırlarda, sanatçılar ahşaba şekil vermeye başladı. Cemre Demirgiller, Esfandyar Moradpour (İran), Gizem Türkdoğan, Gülce Yelken, Hasan Çimenci, İlhan Kaya, Mert Kaan Burnaz, Nasrin Yousefi (İran), Ufuk Güneş Taşkın, Yeliz Cantekin'in sanatçı olarak yer aldığı 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına ahşap hediyelik eşyalar ve mobilyaların satıldığı stantlar da açıldı. Çeşitli sahne gösterilerinin de yapıldığı festivalde ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile çalışmalar düzenleniyor. Eldem Sanat Dalyancı Konağı'nda yapılan çalışmalarda ahşaptan yapılan enstrümanlar tanıtılıyor. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü enstrüman eğitmenlerinden Orhan Eryılmaz klasik kemençe, Ergü Elibaş çello, Erkan Yalçınkaya ise ud hakkında bilgiler verdi. Eğitmenler çalışmalarda kısa dinletiler de gerçekleştirdi.

23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sergi açılışı ile sona erecek olan festival, hafta boyunca birbirinden güzel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
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