Aihm, Cezaevinde Mahkum Olarak Bulunan Hdp'li Selahattin Demirtaş'la İlgili Türkiye'nin Temyiz...
46 dakika önce
AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.
AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA
Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti
Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku