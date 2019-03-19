Aihm, Cezaevinde Mahkum Olarak Bulunan Hdp'li Selahattin Demirtaş'la İlgili Türkiye'nin Temyiz...

AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

AİHM, cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

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