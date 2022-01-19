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Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı - Son Dakika

Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı

19.01.2022 15:58

Avustralya'da ailesiyle birlikte tatile giden 9 yaşındaki kız çocuğu birdenbire ortadan kayboldu. Ekipler tarafından günlerce aranan çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Katil zanlısı ise yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet sonrası bir hırdavatçıdan kum torbası ve tekne yakıtı aldığı ancak tekneyi çalıştıramadığı için kaçamadığı ortaya çıktı.

Avustralya'nın Sidney kentinde ormanlık alan yakınlarında varil içine konmuş bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısının Sidney'de bir dairede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. 31 yaşında olan katil zanlısının bugün gerçekleştirilen mahkemede cinayete ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ve bir sonraki duruşmanın Mart ayına ertelendiği bildirildi. Komiser Yardımcısı David Hudson, zanlının bulunmasının oldukça zor olduğunu ve tüm GPS kayıtlarının titizlikle izlendiğini söyledi.

KAÇMAK İÇİN TEKNEYE YAKIT ALMIŞ

Hudson, zanlının bir hırdavatçıdan kum torbası ve tekne yakıtı aldığını ancak tekneyi çalıştıramadığı için kaçamadığını açıkladı. Hudson, otopsi raporu çıkmadan net bir açıklama yapmanın mümkün olmadığına da değinerek emin oldukları tek şeyin zanlının cinayeti silahla işlediği ve daha sonra çalılıklarda zanlının silahından kanıtların bulunduğunu söyledi.

ZANLININ AKLİ DENGESİNİN OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

31 yaşındaki zanlının avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve sağlık sorunlarının olduğunu iddia etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAYBOLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte gittiği tatilde 9 yaşındaki bir kız çocuğu kaybolmuştu. Kaybolan kızın ailesinin polise haber vermesi üzerine kayıp kız için arama çalışmaları başlatılmıştı. Küçük kızdan 5 gün boyunca haber alınamamasının ardından polis, dün varil içinde bulunan cesedin aynı kıza ait olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Avustralya, Sydney, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı - Son Dakika
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