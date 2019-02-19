Ak Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına Belirlenen Aday Listelerini Teslim Etti.
1 saat önce
IHAAW164259-SIY/19-02-2019- AK Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına belirlenen aday listelerini teslim etti.
IHAAW164259-SIY/19-02-2019
- AK Parti
, Ankara Merkez
Seçim Kurulu Başkanlığına belirlenen aday listelerini teslim etti. 19.02.2019 16: 42: 59 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:48 Kaynak: İHA
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