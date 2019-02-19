Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına Belirlenen Aday Listelerini Teslim Etti.

Ak Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına Belirlenen Aday Listelerini Teslim Etti.

1 saat önce

IHAAW164259-SIY/19-02-2019- AK Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına belirlenen aday listelerini teslim etti.

Ak Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına Belirlenen Aday Listelerini Teslim Etti., System.String[]
IHAAW164259-SIY/19-02-2019

- AK Parti, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına belirlenen aday listelerini teslim etti. 19.02.2019 16: 42: 59 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

Ankara Merkez, AK Parti, Politika
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