Son Dakika › Güncel › AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan atandı - Son Dakika
AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan atandı
6 saat önce
AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevine, Önder Özcan'ın atandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevine, Önder Özcan'ın atandığı bildirildi.
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucu, Merkez İlçe Başkanlığına Özcan'ın atandığını belirtti.
İba, atama kararının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın da katılımıyla verildiğini kaydetti.
Son Dakika Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir