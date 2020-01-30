AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan atandı - Son Dakika

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan atandı

6 saat önce

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevine, Önder Özcan'ın atandığı bildirildi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Önder Özcan atandı, System.String[]

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevine, Önder Özcan'ın atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucu, Merkez İlçe Başkanlığına Özcan'ın atandığını belirtti.

İba, atama kararının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın da katılımıyla verildiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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