AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sarıeroğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un fotoğrafına oy veren Sarıeroğlu, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın, "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Jülide Sarıeroğlu, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını seçti.
Kaynak: AA
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