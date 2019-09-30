Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Marmara'da, Karadeniz'de ve Boğazlarda ışıkla avlanmayı...
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Marmara'da, Karadeniz'de ve Boğazlarda ışıkla avlanmayı...

2 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Marmara'da, Karadeniz'de ve Boğazlarda ışıkla avlanmayı...

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
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