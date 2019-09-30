AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Marmara'da, Karadeniz'de ve Boğazlarda ışıkla avlanmayı...
2 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. (1)
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı