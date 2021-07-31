AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığından aşı olma çağrısı - Son Dakika

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, aşı olma çağrısında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, merkez ilçe teşkilatıyla kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan uygulama noktasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını oldu.

Çetinkaya, video mesaj yayınlayarak salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini hatırlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, AK Parti Karabük Merkez İlçe Teşkilatı olarak Kovid-19 önlemleri çerçevesinde aşı olduklarını bildirdi.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Çetinkaya, "Devletimize de bizlere bu imkanı sunduğundan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah koronavirüs illetinden kurtulduğumuz günler yakındır, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmelerini, tedbirlere ve kurallara uymalarını istedi.