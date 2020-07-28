AK Parti'li Özkan'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan , TBMM Genel Kurul'da bugün görüşmeleri başlanacak sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 27'nci dönem TBMM Genel Kurul çalışmalarına 7 Temmuz 2018'de başlandığını belirterek, 1'nci yasama yılında 10 birleşim, 2'nci yasama yılında ise 105 birleşim, 3'ncü yasama yılında da 117 birleşim olmak üzere toplam 232 bileşim gerçekleştirildiğini kaydetti. Özkan "Kabul edilen kanun teklifi 108 adet olup, 53 adedi milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu tekliflerdir. TBMM İçtüzüğünde değişiklikler yapılmasına ve 11'inci kalkınma planı onaylanmasına ilişkin 2 adet karar onaylanmıştır. Değerlendirme faaliyetleri olarak bin 14 yazılı soru önergesi verilmiş, cevaplandırılan yazılı soru ise 20 bin 434 adettir. 3 bin 165 meclis araştırma önergesi verilmiş, 45 meclis araştırma önergesi birleştirilerek görüşülmüştür. Bu dönemde 6 adet Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. TBMM Genel Kurulu; geride bıraktığınız 3 yasama yılında toplam 232 birleşimde, 989 oturum yaparak, 1644 saat 41 dakika çalışmıştır. İhtisas komisyonlarında ise 1712 saat 22 dakika çalışma yapılmıştır. Genel Kurul çalışmalarında 55'i ülkemizi ve toplumumuzu yakından ilgilendiren kanun teklifi olmak üzere toplam 108 adet kanun teklifi görüşülerek kanunlaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYA SON TEKLİF'Özkan, Meclis tatile girmeden önce son yasalaşacak düzenlemenin ise, 'sosyal medya' kanun teklifi olduğunu kaydetti. Özkan, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili değerlendirmede bulunarak, gelişen teknolojiyle beraber sosyal medyanın hayatın büyük bir bölümünü kapladığına dikkat çekti. Özkan, "Burada kişisel güvenlikleri ve veri güvenliğini alma noktasında harekete geçme gereğini ortaya çıkarmıştır. Dijital dünyada 'veri' bu dijital dünyanın en kıymetli hazinesidir. Birçok sosyal ağ sağlayıcısı 'ürüne para ödemiyorsanız orada ürün sizsinizdir' mantığıyla sadece o platformları kullanmamızdan büyük bir fayda sağlamaktadır. Sosyal ağ sağlayıcılarının veriler üzerine dijital bir Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>oluşturması, ellerindeki bu büyük veri kaynağını diledikleri şekilde kullanması; devletlerin bu konuda önlem-düzenleme ve hukuksal bir takım adımlar atmalarına sebep olmuştur. Veri üzerine inşa edilen ekonomi, dünyada olduğu gibi bizde de bulunduğumuz dönemde bir hukuka/düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır" dedi.DÜZENLEMENİN GETİRECEĞİ YENİLİKLERÖzkan, sosyal medya düzenlemesinin getireceği yeniliklere ilişkin ise şöyle konuştu: "Sosyal medyada veri paylaşımına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişilere 'sosyal ağ sağlayıcısı' tanımlaması getirilecek. Türkiye 'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir. Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, kademeli olarak artan yaptırımlar getirilecektir. Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verme yükümlülüğü getirilecek ve yerine getirilmemesi halinde yaptırım uygulanacaktır. Erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir."

Özkan Ayrıca, sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifin tamamlanması halinde Meclis'in tatile gireceğini belirtti.

- Ankara