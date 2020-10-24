Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
24.10.2020 13:33
Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
Akar: "(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir."
Türkiye, Füze, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. - Son Dakika
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