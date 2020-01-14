Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

6 saat önce

VAN (İHA) – Van Gölü'nde bulunan ve beyaza bürünen Akdamar Adası, görsel bir şölen sunuyor.

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi, System.String[]

VAN (İHA) – Van Gölü'nde bulunan ve beyaza bürünen Akdamar Adası, görsel bir şölen sunuyor.


2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin en önemli destinasyonlarından biri olan Akdamar Adası, her mevsim sunduğu güzelliklerle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce turistin ilgi odağı oluyor. Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve Kilisesi, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince de ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. - VAN

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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