Akhisar'da tüm sokaklar ve karantina bölgeleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamındaki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde bulunan tüm sokaklar ve kırsal bölgelerdeki özellikle karantina altına alınan mahalleler ve risk faktörü yüksek olan alanlar dezenfekte edildi. Bakteri ve virüs tehditlerine karşı yürütülen çalışmalar 7/24 aralıksız devam ediyor.



Korona virüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi ekipleri tüm kent merkezini dezenfekte etmelerinin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliğiyle karantina altına alınan Sindelli ve Kömürcü Mahallelerinde de sokak sokak dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Akhisar'da şehir merkezindeki karantina altına alınan apartman ve müstakil evler de tek tek titizlikle dezenfekte edildi.



Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına ilk vakanın görüldüğü günden bu yana çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız şekilde sürdüren Akhisar Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmadı. Pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında ilçenin meydanları, sokak ve caddeleri, parkları, durakları, bankamatikler, eczaneler, sağlık kuruluşları ve tüm kamu binaları belediye ekiplerince düzenli olarak özel solüsyonlu dezenfektanlar ile steril hale getiriliyor. Ayrıca çöp konteynerleri de yıkanıp, çevresi ve içi dezenfekte ediliyor.



"Çalışmalar aralıksız sürüyor"



Çalışmaların özenli ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak salgının başladığı ilk günden beri aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden daha değerli. Bu sebeple şehrimizde dezenfekte seferberliği başlattık. Akhisar genelinde temizlik, dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştiriyor ve sokaklarımızı özel solüsyonlarla steril hale getiriyoruz. Akhisar Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden sahada ve sizlerin sağlığı için görev yapmaya devam edecek" dedi.



Vatandaşlar, Akhisar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MANİSA