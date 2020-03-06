Akhisarspor'a Dutlulu morali

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Osmanlıspor'u art arda üçüncü galibiyetini almak için ağırlayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor'a, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret eden Dutlulu, Kulüp Başkanı Fatih Karabulut'la birlikte takımın antrenmanını izledi. Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yeşil-siyahlı futbolcularla da bir araya gelen Dutlulu, Akhisarspor'un Süper Lig'e döneceğine olan inancını tekrarladı. Ligde Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 4 maçın 3'ünü kazanan Akhisarspor, bitime 9 hafta kala 38 puanla Play-Off hattının genel averajla gerisinde bulunuyor.