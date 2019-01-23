Son Dakika Haberleri: Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği Çocuk Kulübü'nde Devam Ediyor

Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği Çocuk Kulübü'nde Devam Ediyor

14 dakika önce

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında 10-11 yaş arası öğrencilere yönelik Akıl ve Zeka Oyunları etkinliği düzenledi.

Akıl ve Zeka Oyunları Etkinliği Çocuk Kulübü'nde Devam Ediyor, System.String[]
Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında 10-11 yaş arası öğrencilere yönelik Akıl ve Zeka Oyunları etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, yarıyıl tatilinde de üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu hafta 2008-2009 doğumlu Çocuk Kulübü üyelerine yönelik düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi.

Hızlı Bardaklar, Skıppıty ve Keva Connect oynadılar

Çocuklar, uzman görevliler eşliğinde Hızlı Bardaklar, Skippity ve Keva Connect isimli oyunları önce öğrenip daha sonra oynayarak keyifli vakit geçirdi. Hem yeni arkadaşlıklar kurup hem de bilişsel yeteneklerini geliştiren öğrenciler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı.

Akıl ve Zeka Oyunları etkinliğini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da ziyaret ederek çocuklarla bir süre sohbet etti.

Birçok farklı oyun imkanı var

Çocukların zihinsel gelişimini oyun oynayarak hızlandırmayı hedefleyen ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü bünyesinde öğrencilerin istifadesine sunulan Akıl ve Zeka Oyunları arasında, 5-9 yaş arası çocuklar için Skippity, Surakarta, Bihar, Shapy, Meta Forms, Hızlı Bardaklar, Hedef, Pattern Play, Halli Gali, Şeklini Bul, 9 yaş üzeri çocuklara yönelik ise Abalone, Katamino, Qbitz Extreme, Rush Hour, Reversi, Pathagon Clasic, Paradux, Quarto Clasic, Go Lux, Quixo, Pylos, Mangala, Quridor, Four Square, Pivit, Trappex, Path Words, Knight Moves, Kulami, One Up ve Pentago gibi oyunlar bulunuyor.

Öte yandan, çocukların çok sevdiği, zeka gelişimlerine katkı sağlayan Akıl ve Zeka Oyunlarının ücretsiz olarak Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde oynandığı belirtilerek, oyunlara katılmak için tek yapılması gerekenin 0850 450 59 59 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıp gün belirlenmesi olduğu ifade edildi.

Oyunlara sınıf halinde katılım mümkün

Oyunlara bireysel olarak katılımın yanı sıra öğrencilerin kendi sınıfları ile de katılabileceği, Trakya'nın en büyük sivil toplum oluşumu olan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nün sürprizlerinin de devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

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