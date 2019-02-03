Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar

Türk mühendisler tarafından 3 ayda üretilen ve 45 ülkede satılan akıllı saat "watchX", dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en prestijli ödülü "EdTech"i aldı.

Türk mühendisler tarafından 3 ayda üretilen ve 45 ülkede satılan akıllı saat "watchX", dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en prestijli ödülü "EdTech"i aldı.

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