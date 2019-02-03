Son Dakika Haberleri: Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar

Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar

57 dakika önce

Türk mühendisler tarafından 3 ayda üretilen ve 45 ülkede satılan akıllı saat "watchX", dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en prestijli ödülü "EdTech"i aldı.

Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar, System.String[]
Türk mühendisler tarafından 3 ayda üretilen ve 45 ülkede satılan akıllı saat "watchX", dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en prestijli ödülü "EdTech"i aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:50 

Ekonomi
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