Akıllı saatle en iyi teknoloji ödülünü aldılar
57 dakika önce
Türk mühendisler tarafından 3 ayda üretilen ve 45 ülkede satılan akıllı saat "watchX", dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en prestijli ödülü "EdTech"i aldı.
Türk mühendisler tarafından 3 ayda üretilen ve 45 ülkede satılan akıllı saat "watchX", dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'da, bu alanın en prestijli ödülü "EdTech"i aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:50
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