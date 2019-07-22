Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, 9 Ağustos'ta görüşecek
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:29 Kaynak: DHA
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