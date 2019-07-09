Son Dakika Haberleri: Akpınar İlçe Kaymakamı Korkusuz, köy denetim ziyaretleri yapıyor
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Akpınar İlçe Kaymakamı Korkusuz, köy denetim ziyaretleri yapıyor

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı köylerde vatandaşın sorunlarını dinliyor.

Akpınar İlçe Kaymakamı Korkusuz, köy denetim ziyaretleri yapıyor, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı köylerde vatandaşın sorunlarını dinliyor.

Sorunları yerinde incelemek üzere başlatılan Köy Denetim ziyaretleri kapsamında Kaymakam Korkusuz, Hacımirza ve Eşrefli Köylerinde vatandaşla buluştu.

Köy Muhtarı ve köylülerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinleyen Kaymakam Korkusuz, Akpınar İlçesinde yapımı devam eden projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşa düşen sorumlulukları da anlatan İlçe Kaymakamı Korkusuz, duyarlı olunması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Köy Denetim ziyaretlerine Kaymakam Furkan Korkusuz ile birlikte Yazı İşleri Müdürü İsmail Kurt, Jandarma Komutanı Sami Temiz, Özel İdare Müdürü Menderes Doğan, Milli Eğitim Müdürü Örsan Pınar, Müftü Abdullah Karaca, Tarım Müdürü Nejat Yılmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hamza Atalay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yüksel Atalay'da eşlik etti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
Akpınar, Güncel
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