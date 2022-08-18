21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

18.08.2022 01:08
21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da 21 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 19 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da 21 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 19 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 2 konut dokunulmazlığını ihlali, 2 tehdit hakaret suçları gibi 21 suç kaydı olan ve hakkında 10 yıl 19 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yasin T. (27) isimli şahsın beldede bulunan bir ikamette saklandığını belirleyen jandarma, bir süre takibe aldığı adrese operasyon düzenledi. Sivil ve resmi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

YORUMLAR
500
21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanı operasyonuyla yakalandı Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 01:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement