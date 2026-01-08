Aksaray'da Emekliler Zamdan Şikayetçi

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da emekli vatandaşlar, maaşlara yapılan zam oranları ve en düşük emekli maaşının 18 bin 938 lira olmasına tepki gösterdi. Emekli Sami Dindar, "Maaşla bir şey alınmıyor. Para bulamazsak caminin önünde dilenmeye gideceğiz bu gidişle" derken; yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen Haydar Özdemir, "Maaşımı almaya daha 20 gün var, ben ne kadar harcamışım? 16 bin TL. Benim alacağım maaş 18 bin TL. Paraya bak" diye konuştu.

Aksaraylı emekliler, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına tepki gösterdi. Yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini kaydeden Haydar Özdemir, şunları söyledi:

"Maaşımı almaya daha 20 gün var, ben ne kadar harcamışım? 16 bin TL. Benim alacağım maaş 18 bin TL. Paraya bak. Ben aşağı yukarı 22 senedir Tayyip Bey'e oy veriyorum. Vallahi 22 senedir Tayyip iktidara geldiğinden bu yana Tayyip, Tayyip, Tayyip. Ama asla bir daha oy vermeyeceğim, oyumu boşa atacağım da vermeyeceğim. Niye memur emeklisine veriyor da bize vermiyor? Onlar ayrı, biz ayrı bir vatandaş mıyız? 600 milletvekili, 250 binden aşağı maaş alan yok, 400 bin liradan aşağı maaş alan yok. Bize 2 bin TL verene kadar sanki Meclis kan kustu. Verecekleri 2 bin TL için bir ay uğraştılar. İnsan utanır ya! Adam 18 bin TL ile ne yapacak ya? Bir de evi kira olan ne yapacak?"

"Maaş gelmeden gidiyor, kalan evin geçimine gidiyor" diyen Sami Dindar ise şöyle konuştu:

"Maaş gelmeden gidiyor, kalan evin geçimine gidiyor. Ev bizim. Maaşla bir şey alınmıyor. Para bulamazsak caminin önünde dilenmeye gideceğiz bu gidişle. Maaş yetişmiyor. Yaşlı maaşı, yetmiyor. İki kişi kaldık, geçinemiyoruz. 275 TL'ye aldığımız zeytinyağı 550 TL, 600 TL olmuş. Bununla nasıl geçinecek, geçinebilir mi? El açacağımız vaziyete düştük. Ben caminin kapısında el açacağım, başka nerede açacağım?"

Musa Koçak ise yapılan zam oranında haksızlık olduğuna vurgulayarak, "Bu bence hiç olmasaydı bundan hayırlıydı. Benim yan gelirlerim var çok şükür de olmayanlar yapamazlar, geçinemezler. Ev kirası var, torun var, doğal gaz var, elektrik var. Var var da var. Zor. Allah yardım etsin." dedi.

Ali Durakçı, "İşte aldığımız maaş belli. Eğer ev kendimizin olmasaydı hiç çıkamazdık işin içinden. Sebze pahalı, her şey pahalı. Aldığımız maaşla zor geçiniyoruz. Hepsi bu" sözleriyle maaş zammına tepki gösterdi.

Emekli Ayhan Keleş ise gelen faturalardan dert yanarak, "Emekliyim. 4 bin 800 TL doğal gaz gelmiş. Vallahi bilmiyorum nasıl geçineceğimi. Evim kira değil, kira olsa hiç duramazdık, orada biter giderdi" ifadelerini kullandı.