Aksaray\'da Gece Mendil Satışı

Aksaray'da karayollarındaki ışıklı kavşaklara çıkarak mendil satışı yapan 42 yaşındaki adam gece yarılarına kadar çalışarak kazancını sağlıyor. Aksaray-Nevşehir-Ankara Karayolu Kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen adam, küçük kutusuna doldurduğu ıslak ve kuru mendilleri kırmızı ışıkta duran araç sürücü ve yolcularına satmaya çalışıyor. İhtiyacı olan sürücü ve yolcular mendil ihtiyaçlarını karşılarken, mendilci adam gece yarılarına kadar trafik ışıklarında satış yapmaya çalışıyor. İsmini vermek istemeyen adam, "Mendil satıyorum. Bu şekilde kazanç sağlıyorum" dedi. Zaman zaman trafikte tehlikeli anlar yaşansa da mendilci kimi zaman Ankara istikametindeki ışıklara, kimi zamanda Nevşehir istikametindeki ışıklarda satış yapmaya çalışıyor. - AKSARAY