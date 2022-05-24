Aksaray'da husumetlisini öldürüp toprağa gömen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da husumetlisini öldürüp toprağa gömen zanlı tutuklandı

24.05.2022 12:28
Aksaray'da husumetlisini öldürüp toprağa gömen zanlı tutuklandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, husumetlisini silahla öldürdükten sonra toprağa gömen şüpheli tutuklandı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, husumetlisini silahla öldürdükten sonra toprağa gömen şüpheli tutuklandı.

S.A'nın, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Ortaköy Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bozkır köyünde Murathan Bilgiç'in (29) ailesi, 22 Mayıs'ta, polise kayıp başvurusu yapmış, aramalarda Bilgiç'in otomobili, köyün Akmezar Mevkisi'nde yanmış halde bulunmuştu. Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilgiç ile aralarında husumet bulunan S.A'yı gözaltına almış, zanlı, ifadesinde Bilgiç'i öldürdüğü ve köy yakınlarındaki bir mandıra kenarına gömdüğünü itiraf etmişti.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Jandarma, Ortaköy, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da husumetlisini öldürüp toprağa gömen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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