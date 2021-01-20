Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü eşi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü eşi hastaneye kaldırıldı
20.01.2021 22:25
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedaviye alındı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastanede tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Bozkır köyünde müstakil evde yaşayan Fahri ile eşi Hatice Özdemir'den haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Fahri Özdemir'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Durumu ağır olan Hatice Özdemir ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Algı Eke'den magazin gündemini sarsan 'yasak aşk' itirafı: İğrenç bir şeydi Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst serbest bırakıldı Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş