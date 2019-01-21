Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Okulların Temizlik, Bakım ve Onarımlarını Eski Yükümlüler Yapacak

Aksaray'da Okulların Temizlik, Bakım ve Onarımlarını Eski Yükümlüler Yapacak

37 dakika önce

Aksaray'da 18 okulun genel temizlik, bakım ve onarımlarını kamu hizmeti etkinliği kapsamında denetim tedbiri uygulanan yükümlüler yapacak.

Aksaray'da Okulların Temizlik, Bakım ve Onarımlarını Eski Yükümlüler Yapacak, System.String[]
Aksaray'da 18 okulun genel temizlik, bakım ve onarımlarını kamu hizmeti etkinliği kapsamında denetim tedbiri uygulanan yükümlüler yapacak.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortak uygulanacak ve aynı anda 81 ilde başlayacak program Aksaray'da Kılıçaslan Ortaokulunda başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın katılımıyla başlatılan çalışmalarda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında belirlenen 18 okul her gün 20 kişiden oluşan yükümlüler tarafından temizlenecek.

Yükümlüler kamu hizmeti etkinliği programında okulların çevre düzenlemesi ve bakım onarımları da gerçekleştirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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