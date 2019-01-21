Aksaray'da Okulların Temizlik, Bakım ve Onarımlarını Eski Yükümlüler Yapacak
37 dakika önce
Aksaray'da 18 okulun genel temizlik, bakım ve onarımlarını kamu hizmeti etkinliği kapsamında denetim tedbiri uygulanan yükümlüler yapacak.
Aksaray
'da 18 okulun genel temizlik, bakım ve onarımlarını kamu hizmeti etkinliği kapsamında denetim tedbiri uygulanan yükümlüler yapacak. Adalet Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortak uygulanacak ve aynı anda 81 ilde başlayacak program Aksaray'da Kılıçaslan Ortaokulunda başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever
, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal
'ın katılımıyla başlatılan çalışmalarda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında belirlenen 18 okul her gün 20 kişiden oluşan yükümlüler tarafından temizlenecek.
Yükümlüler kamu hizmeti etkinliği programında okulların çevre düzenlemesi ve bakım onarımları da gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:11 Kaynak: AA
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