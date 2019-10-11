Son Dakika Haberleri: Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında Valilik makamında gerçekleştirildi.

Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında Valilik makamında gerçekleştirildi.


Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer, Yönetim Kurulu Üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş'in katıldığı toplantıda yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrikaların tapu talepleri ile mevcut OSB Bölgesinin ve genişleme bölgesi altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yatırımcılardan gelen talepler ile bölgenin sorun ve eksiklikleri ile ilgili görüşmelerin yapıldığını belirten Vali Ali Mantı; el birliği içerisinde bölge ile ilgili, yatırımcıların talepleri ile ilgili konularda gereken çalışmaları yapma gayretinde olduklarını bildirdi. - AKSARAY

Ali Mantı, Aksaray, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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