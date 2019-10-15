Son Dakika Haberleri: Aksaray-tır, yaya geçidinde simitçiye çarptı
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Aksaray-tır, yaya geçidinde simitçiye çarptı

59 dakika önce

TIR, yaya geçidinde simitçiye çarptıAksaray'da elindeki tepsiyle seyyar olarak simit satan Alican Kılıç (45), yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu yaralandı.

AKSARAY-TIR, yaya geçidinde simitçiye çarptı

Aksaray'da elindeki tepsiyle seyyar olarak simit satan Alican Kılıç (45), yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Sağ bacağı dizinin üstünden kopan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Solmaz (24) yönetimindeki 31 SM 190 tahta yüklü TIR, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan ve sağ bacağı dizinin üstünden kopan Kılıç, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Solmaz da gözaltına alındı.

Aksaray-tır, yaya geçidinde simitçiye çarptı

Aksaray, Solmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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Tırın çarptığı simitçinin bacağı koptu
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