Aksaray Valisi Aydoğdu, sosyal medyadan kendisine ulaşan genci ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medyadan kendisine mesaj atan bedensel engelli gençle bir araya geldi.

Armutlu köyünde yaşayan engelli Abdurrahman Tosun (21), sosyal medyadan Aydoğdu'ya görüntülü mesaj atarak tanışmak ve görüşmek istedi.

Aydoğdu, mesajın ardından Tosun'un yaşadığı köye gitti. Köyün girişinde Aydoğdu'yu, karşılayan Tosun, yaşadığı yeri gezdirdi.

Aydoğdu, ziyaret sonrası gazetecilere, Tosun ve ailesini tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok güzel ve özel bir arkadaşının daha olduğunu belirten Aydoğdu, "Kendisiyle bazı anlaşmalarımız oldu. İlk önce eğitimine devam etmesi, lise öğrenimini tamamlaması konusunda anlaştık. Milli hassasiyetlerini anlattı. Onunla gurur duyduk. Biz kendisiyle tanışmaktan çok mutlu olduk. İrtibatı kopartmayalım diyerek sözleştik." diye konuştu.

Tosun ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesiyle yaşadığı köyünü çok sevdiğini söyledi.

Valinin kendisini ziyarete gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Tosun, "Allah razı olsun, bir mesaj attım hemen geri döndü. Valimiz Aksaray'da çok seviliyor. Oda bu sevginin karşılığını veriyor." ifadesini kullandı.