Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu maske dağıttı - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, takılmasına farkındalık oluşturmak için maske dağıttı.

Vali Aydoğdu, beraberindekilerle kapalı çarşı esnafını ziyaret ederek, kullanılmasına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla maske dağıttı.

Burada Hollanda'dan gelen gurbetçi aileyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, gazetecilere, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çok hassas ve duyarlı olduklarını söyledi.

Vatandaşların maske kullanımı konusunda hassas davranması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Maske ve mesafe, pandemi ile mücadelede koruyucu tedbirlerin en önünde yer alıyor. Buna çok özen göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.