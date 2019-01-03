Son Dakika Haberleri: Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolu ulaşıma açıldığı bildirildi.

Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolu ulaşıma açıldığı bildirildi.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, yüksek rakımlı bölgede bulunan Yarpuz, Cevizli, Ceceler, Kuyucak, Karakışla, Bademli, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Çınaddibi, Gümüşdamla, Susuzşahap ve Günyaka mahallerinde dün yağan kar nedeniyle yolların kapandığını hatırlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleriyle Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptıkları çalışmalar sonrası yolların ulaşıma açıldığı kaydedildi. Uysal, ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:07 Kaynak: AA

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