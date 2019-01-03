Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Akseki
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolu ulaşıma açıldığı bildirildi.
Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal
, yaptığı açıklamada, yüksek rakımlı bölgede bulunan Yarpuz
, Cevizli
, Ceceler, Kuyucak
, Karakışla, Bademli
, Süleymaniye
, Değirmenlik, Salihler, Çınaddibi, Gümüşdamla, Susuzşahap ve Günyaka mahallerinde dün yağan kar nedeniyle yolların kapandığını hatırlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler ekipleriyle Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptıkları çalışmalar sonrası yolların ulaşıma açıldığı kaydedildi. Uysal, ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.