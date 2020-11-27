Alanya Macera Parkının temeli atıldı - Son Dakika

Alanya Macera Parkının temeli atıldı

27.11.2020 11:38
Alanya Macera Parkının temeli atıldı, System.String[]

Alanya'da 100 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan 'Macera Parkı'nın ilk temeli atıldı.

Alanya'da 100 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan 'Macera Parkı'nın ilk temeli atıldı. Park, 2021 yılının ağustos ayında hizmete girecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce projelendirilip yapımı yürütülen "Macera Parkı" projesi için temeller atıldı. Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkiinde yapılacak dev tesis ile toplumun yapı taşı olan aileler, küçük yaştaki çocuklar ve turistler için bir eğlence ve cazibe merkezi oluşturulacak.

"Bir tane bile ağaç kesilmeden proje tamamlanacak"

İnşaat çalışmaları hızla devam eden 2021 yılı ağustos ayı içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje ekibi ile bir araya gelip son durum hakkında bilgi aldı. 100 dönümlük alan üzerinde yapımı planlanan tesis için bölgede budama dışında tek bir ağaca dokunulmadığını belirten Başkan Yücel, tesis sayesinde turizm döneminde konaklama sürecini uzatmayı hedeflediklerini ve bölgeyi canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

"Alternatif alanlar oluşturmak istiyoruz"

Alanya'da yaşayan vatandaşların ve tatile gelen turistlerin hoş ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri, ailelerin çocuklarıyla birlikte stres atabilecekleri alternatif alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, "Macera Parkı projemizin en önemli amacı yerli ve yabancı turistler ile bölge halkının dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmak ve bölgedeki turizm çeşitliliğini arttırarak konaklama süresini uzatmak" dedi.

"Marka değerimizi yükseltecek bir proje"

Macera turizminde de kenti ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Tabiat parkının ve ilçemizin marka değerini yükseltmek, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirmek, istihdam oluşturmak, doğa sporları konusunda farkındalık oluşturmak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılamak da misyonlarımız arasında yer almakta. Çocuklarımızın teknoloji ile beraber bireyselliğe yönelmesi grup aktivitelerinden kopmaları ve buna bağlı ilişki kuramamaları gelecek nesillerin toplumdan kopuk olabileceği düşüncesiyle çocuklarımızın ve ailelerin rahat edebileceği, bireylerin birbirine zaman ayırabilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktayız. Çocuklarımız aynı zamanda doğa ile bütünleşebilecek ve doğa ile temas halinde olunabilecek. Bu amaçla farklı mekan kurgusu ile tasarlanan macera parkı projesi mimari yaklaşımı ile farklı bir sosyal projeye ışık tutması hedeflenmiştir"

Proje hangi aktiviteleri barındırıyor?

Asmaca mahallesi Kızılalan mevkiinde planlanan macera parkının içerisinde;

Kır lokantası, idari bina, yöresel ürünler satış yeri, manej ve hayvan barınağı, ağaçlar arası yürüyüş parkuru, kader atlayışı, yarış parkurları, dev salıncak, ağaçlar arası raylı kayma hattı, paintball alanı, çocuk oyun alanı, tracking ve doğa yürüyüşü yapmaya uygun yürüyüş yolları ile benzeri üniteler, otopark alanları bulunacak. - ANTALYA

Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı

Alanya Belediyesi, Ağustos, Turizm, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Macera Parkının temeli atıldı - Son Dakika


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