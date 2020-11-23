Alaşehir'de Devlet Hastanesi çalışanlarına başarı belgesi - Son Dakika

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Devlet Hastanesi'nin pandemi sürecindeki hizmetlerinden dolayı çalışanlara başarı belgesi verdi.

Kaymakam Uçgun, belge takdimi sırasında yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaşanan salgına karşı ilçede yürütülen mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Üstün gayret ve özverileri nedeniyle Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Gem ve hastane çalışanlarına teşekkür eden Uçgun, "İlçemizde görev yapan tüm kamu çalışanları pandemi döneminde el ele vererek salgınla mücadele ediyor. Koordinasyon içinde sürdürülen çalışmanın tam olarak başarıya ulaşması halkımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine bağlı. Hayatın her alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak destek olalım. Sağlık çalışanlarına vereceğimiz en güzel hediye kurallara uymak olacaktır. Aylardır yükümüzü çeken sağlıkçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Dr. Gem de, ödülün çalışanlara moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.