ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI - Son Dakika
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ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI

10.03.2022 23:32

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alaşehir- Denizli Karayolu Elemli Kavşağında meydena geldi. A.V. yönetimendeki 45 AEC 356 plakalı süt tankeri, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters yöne döndü. Aynı yönde seyir halinde olan 35 AGK 279 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ç. (53) iddiaya göre kazayı görünce ışıklarda durunca arkasından gelen T.G (52) yönetimindeki 35 BA 430 plakalı TIR otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak süt tankerine çarpan otomobildeki sürücü R.Ç ve eşi Ü.Ç. yaralandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü R.Ç ve eşi Ü.Ç.'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI
ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI
ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI

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Münir Karaloğlu, Alaşehir, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA; 2 YARALI - Son Dakika
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