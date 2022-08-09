ABD'nin New Mexico eyaletinde 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin New Mexico eyaletinde 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

09.08.2022 22:29
ABD'nin New Mexico eyaletinde 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Albuquerque Polis Departmanı, ABD'nin New Mexico eyaletinde son 9 ayda 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirerek, şahsın cinayetler için birincil şüpheli olduğu aktarıldı.

Albuquerque Polis Departmanı, ABD'nin New Mexico eyaletinde son 9 ayda 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirerek, şahsın cinayetler için birincil şüpheli olduğu aktarıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde yer alan Albuquerque kentinde son 9 ayda sonuncusu 5 Ağustos'ta olmak üzere 4 Müslüman erkek öldürülmüş, cinayetlerin faili ya da faillerinin aynı olabileceğinden şüpheleniyordu. Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harold Medina yaptığı açıklamada, New Mexico'nun en büyük şehrinde 4 Müslüman erkeğin öldürülmesiyle ilgili cinayetlere karıştığına inandıkları aracı bulduklarını belirterek, "Albuquerque'de yakın zamanda bir Müslüman adamın öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetler için birincil şüphelimiz" dedi.

Şüphelinin kimliği hakkında henüz açıklama yapılmazken, polisin ilerleyen saatlerde yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Yetkililer, kurbanların ortak noktasının ırkı ve dini olduğunu ifade etmiş ve ölümlerin bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalışıldığını aktarmıştı.

Albuquerque'da Müslüman cinayetleri

Albuquerque'da geçtiğimiz kasım ayından bu yana 4 Müslüman erkek pusuya düşürülerek öldürüldü. İlk cinayet, Kasım 2021'de araç parkında ölü bulunan 62 yaşındaki Muhammed Ahmedi ile başlamış ardından 41 yaşındaki Aftab Hüseyin, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde, 27 yaşındaki Muhammed Afzaal Hüseyin, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda, 5 Ağustos'ta ise 25 yaşındaki Naeem Hüseyin vurularak öldürülmüştü.

Naeem Hüseyin, Aftab Hüseyin ve Muhammed Afzaal Hüseyin'in Pakistanlı oldukları ve ibadet için aynı camiye gittikleri aktarıldı. - NEW MEXICO

YORUMLAR
500
New York Times: ABD'nin Albuquerque Kentinde Dört Kişinin Öldürülmesi Müslüman Toplumunda Korku Yarattı New York Times: ABD'nin Albuquerque Kentinde Dört Kişinin Öldürülmesi Müslüman Toplumunda Korku Yarattı Müslüman 4 kişinin öldürüldüğü ABD şehrinde korku ve endişe sürüyor Müslüman 4 kişinin öldürüldüğü ABD şehrinde korku ve endişe sürüyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Mexico, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin New Mexico eyaletinde 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
21:49 10 bin kişinin yaşadığı mahallede okul ve cami yok! Mahalleli destek bekliyor
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 22:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin New Mexico eyaletinde 4 Müslüman'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş