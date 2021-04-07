Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısı yapıldı

07.04.2021 15:23
Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı.

Toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 18 madde yer aldı.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 2 Mart 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başladı. Encümen üye seçimi ve bir yıl boyunca görev yapacak komisyonlar kuruldu. Yapılan gizli oylamada adaylar eşit oy alınca üye seçimleri kura yöntemiyle belirlendi. İsmail Menderes, Yasin Çıvlan ve Hilal Sadıkoğlu kura sonucunda Encümen Üyesi olarak seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Encümen üye seçiminin ardından komisyonların belirlenmesi ve komisyonlarda bir yıl boyunca görev yapacak olan meclis üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylamada İmar Komisyonuna; Eda Kılıç, Kerim Yürür, İbrahim Halil Özer, Hakan Turan, Oğuzhan Özşahin, Plan ve Bütçe Komisyonuna; İsmail Meşe, Gülten Taşbaş, Burhan Kızıl, Sami Toydemir, Berkay Aktaş, Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna; İsmail Menderes, Zekai Erşan, Hilal Sadıkoğlu, Murat Erden, Mehmet Çelik, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Gülten Taşbaş, İbrahim Halil Özer, Hilal Sadıkoğlu, Berkay Aktaş, Miktad Topçu, Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afet Komisyonuna; Ferhat Lek, İsmail Meşe, İsmail Menderes, Yasin Çıvlan, Musa Özcan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna; Serhat Aras, Gülten Taşbaş, Hilal Sadıkoğlu, Hakan Turan, Seçil Işık seçildi. Sedat Sarı Meclis 1. Başkan Vekili, Hakan Şimşek 2. Başkan Vekilleri olarak seçilirken Ferhat Lek ile Savaş Dağdeviren meclis katip üyesi olarak seçildi.

DENETİM KOMİSYONU RAPORU MECLİSİN BİLGİSİNE SUNULDU

Meclis gündeminde yer alan imar planı değişikliği, kiralama ve trampaya ilişkin maddeler İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi. Denetim Komisyonu Raporu, komisyondan gelen raporlar kapsamında meclisin bilgisine sunuldu.

İKİNCİ BİRLEŞİM PERŞEMBE GÜNÜ

Nisan Ayı Olağan Meclisi, dilek ve temennilerin ardından 2020 Yılı Faaliyet Raporunu Görüşmek üzere ikinci birleşimin 8 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısı yapıldı

Halil Özer, Nisan, Mart, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika


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